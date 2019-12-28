شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تستجيب لاستغاثة سيدة لإجراء مسح ذرى لإصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت المنظومة الحكومية، أنه سيتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، والتنسيق مع مركز أورام الجامعة بمحافظة الشرقية، لإجراء المسح الذرى لها، مشيرة إلى إنه سيتم التنسيق من قبل وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مع محافظ الشرقية، لإيجاد فرصة عمل لنجلها بالقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قد أعلنت مسبقا، إنه تم التعامل خلال شهر أكتوبر الماضى مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 15344 شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار، وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وجار استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الحكومة تستجيب لاستغاثة سيدة لإجراء مسح ذرى لإصابتها بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.