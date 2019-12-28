شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الحكومة تستجيب لاستغاثة سيدة لإجراء مسح ذرى لإصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لشكوى واستغاثة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تعانى من السرطان، وبحاجة لأشعة مسح ذري وتناشد بمساعدتها، على الفور استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لاستغاثة السيدة، حيث تم تشكيل لجنة وتم معاينة المريضة بالمنزل وعمل اللازم، وتم تغيير علاج السيدة من علاج مرض السكر بالأقراص إلى الأنسولين.

وتابعت المنظومة الحكومية، أنه سيتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، والتنسيق مع مركز أورام الجامعة بمحافظة الشرقية، لإجراء المسح الذرى لها، مشيرة إلى إنه سيتم التنسيق من قبل وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مع محافظ الشرقية، لإيجاد فرصة عمل لنجلها بالقطاع الخاص.

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جدير بالذكر، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قد أعلنت مسبقا، إنه تم التعامل خلال شهر أكتوبر الماضى مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ ‪15344 ‬شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال التكرار، وعدم الاختصاص، وعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، وإزالة أسباب الشكوى، وجار استكمال فحص 611 شكوى وطلبا تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.