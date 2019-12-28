شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": ارتفاع حصيلة تفجير السيارة المفخخة فى مقديشو إلى 20 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، نقلا عن مراسلها أن عدد قتلى تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو، الذى وقع صباح اليوم السبت، وصل إلى 20 قتيلا، فى الوقت الذى نجحت فيه قوات الأمن الصومالية فى قتل كل العناصر المتورطة فى الهجوم.

وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مقتل20 شخصا على الأقل وسقوط عدد من المصابين، حيث نجحت قوات الأمن فى قتل جميع العناصر المسئولة عن الهجوم، وفق ما صرح به نائب المفوض العام للشرطة فى مقديشيو.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، ذكر النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية فى مقديشو، ولم تتبنى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

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وكان حادث اليوم، هو الثانى بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقى 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.