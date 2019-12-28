شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات جامعة القاهرة، وتحديدا كليات تجارة وآداب وحقوق وإعلام، وتنعقد الامتحانات داخل المدرجات بالكليات وكذلك قاعات الامتحانات، حيث أنهت جامعة القاهرة كل الترتيبات الخاصة لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2019 تمهيدا لانطلاق الامتحانات التحريرية .

وكانت جامعة القاهرة أنهت استعدادات الامتحانات، حيث تم تجهيز كل قاعات الامتحانات فى الكليات المختلفة، وكذلك مجمع الامتحانات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، كما تم تعليق لوحات استرشادية بالكليات تضم أرقام الجلوس موزعة على اللجان للتيسير على الطلاب ومعرفة أماكن أداء الامتحانات.

وأعلنت جميع الكليات جداول الامتحانات، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها، وذلك خلال لوحات معلقة داخل بهو الكليات، كما أنهت الجامعة كل الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإدارى لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.

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وتعتمد الامتحانات على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورق الإجابة، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.

ومن المقرر أن تنتهى عملية الامتحانات داخل كل الكليات قبل حلول ذكرى 25 يناير، كما تمت مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين فى جداول الامتحانات للاحتفال بأعيادهم بعيدا عن ضغط الامتحانات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على الخطة الدراسية التى اعتمدها المجلس فى بداية العام الجامعى 2019 /2020 وتنص على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهرى مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.