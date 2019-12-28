شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تدريب متحدى الإعاقة لتأهيلهم لخوض انتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات ، مشيرًا إلى أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص ، كما أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة وقعت خلال شهر أبريل الماضى بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة والذى يهدف إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع ، لافتًا إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الانسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة .

وقال شعراوى إنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة .

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وأكد شعراوى أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم موضحاً أنه يتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم و سرعة حلها بالمحافظات .

وأوضح شعراوى أنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أيه عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وقال شعراوى إن الوزارة ستنظم بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة دورات تدريبية لمتحدى الإعاقة من الشباب والفتيات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين فى الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بأن يكون منح جائزة الموظف المثالى أو الأم المثالية للموظفين من ذوى الإعاقة أو الذين يعولون طفل من ذوى الإعاقة وذلك خلال الفترة القادمة.