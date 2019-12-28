شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ صرف صحى فى 400 قرية بتكلفة 8 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أهمية المشاركة المجتمعية فى إنجاز وتنفيذ المشروعات التنموية مثل مشروعات الصرف الصحى فى المحافظات، لافتة إلى أنه جرى التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية، والتى بلغت 400 قرية.

وأوضح تقرير للوزارة حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه جرى التنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتى تمثل نسبة 40% من تكلفة المشروع، على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت، والتى تمثل نسبة 60% من تكلفة المشروع.

وأضاف التقرير، أن التكلفة الإجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليارات جنيه تمثل الجهود الذاتية منها 3.2 مليار جنيه، تم إدراج 93 قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية، كما جرى البدء فى تنفيذ عدد 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بنى سويف.

كانت وزارة وزارة التنمية المحلية، أكدت إنفاق مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019.

وأضافت الوزارة فى استعراض لأبرز ما أنجزته خلال عام 2019، أنها تستهدف بحلول 30 يونيو 2024 رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر، وتنفيذ 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين من القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.