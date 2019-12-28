عقوبات تصل للسجن.. "النقل" تحذر من ارتكاب مخالفات أثناء مرور القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
حذرت هيئة السكة الحديد، المواطنين من ارتكاب بعض المخالفات، التي قد توقع صاحبها تحت طائلة القانون، وتعرضه لغرامة فورية.
وينشر "الخليج 365" 4 مخالفات، تعرض مرتكبها لعقوبات تصل إلى السجن، إذا ما ترتب على فعلته تعريض حياة المواطنين للخطر أو نتج عن ذلك إصابات أو وفيات.
وتعرض تلك المخالفات فاعلها، لدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص أو ممتلكات الهيئة، إضافة إلى دفع غرامة فورية، والتي تتراوح إلى ما بين 50 إلى 200 جنيه.
وجاءت المخالفات كالتالي:
- فتح بلف الخطر أثناء مسير القطارات بدون داعي.
- اقتحام المزلقانات أثناء إغلاقها أو العبور من الأمكان غير المخصصة لذلك.
- إلقاء الحجارة على القطارات أو ارتكاب الأعمال العدائية ضد العاملين أثناء العمل.
- إضرام الحرائق في المناطق المتاخمة لخطوط السكك الحديد.
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