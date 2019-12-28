أخبار مصر | ننشر تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.
وشملت التأخيرات ما يلي:
خط القاهرة الإسكندرية، يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.
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خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة
وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.