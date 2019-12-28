أخبار مصر | ننشر تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم بخطوط السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم بخطوط السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات ما يلي:

خط القاهرة الإسكندرية، يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة. خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:- Advertisements