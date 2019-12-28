أخبار مصر | اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة عمل المجلس العربي للطفولة والتنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق فعاليات ورشة عمل المجلس العربي للطفولة والتنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل التي ينظمها المجلس العربي للطفولة والتنمية بالاشتراك والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، على مدى يومين بعنوان "العالم الرقمي وثقافة الطفل العربي".

الجدير بالذكر، أن الورشة يحضرها نخبة من المفكرين والخبراء والإعلاميين، وتناقش مفاهيم ومكونات المعرفية والعلمية لمتطلبات انخراط الطفل العربي في ثقافة الثورة الصناعية الرابعة من حيث تأثيرها على بنيته المفاهيمية.

كما تناقش أيضا الاستعدادات للقيام بدراسة تقييمية حول مدى جاهزية الأطفال العرب في امتلاك مهارات وقيم المعارف التي تأهلهم للإندماج في الثقافة الرقمية، ووضع برنامج إقليمي لتهيئة الطفل العربي ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ارتباطا بجذوره الثقافية العربية.