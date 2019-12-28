مصر | نشرة مرور "الخليج 365": انتظام الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": انتظام الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، كثافات مرورية متوسطة بطريق الاوستراد، كوبري 6 أكتوبر، وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخرى.

محور الأوتوستراد

وانتظمت حركة السيارات بطريق مدينة نصر إلى كوبري 6 اكتوبر، وتكدست حركة السيارات من كوبري 6 اكتوبر إلى القلعة، كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وانتظمت حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وتبين وجود سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الإتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، وانتظمت حركة السيارات بشارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

وكما انتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوتوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب.

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