شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فرق بيطرية لتطبيق الأمان الحيوى بمزارع الدواجن لمواجهة أنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة متابعة تنفيذ خطتها الموسمية والإجراءات الاحترازية، لمواجهة أمراض الدواجن، وتوعية المربين بخطورة المرض خاصة أنفلونزا الطيور الذى ينشط فى الشتاء، وتطبيق الأمان والتعامل الصحى السليم مع البؤر المصابة، ومتابعة الأمان الحيوى بالمزارع والتحصين، وتنفيذ اجراءات الاستجابة السريعة عند اكتشاف بؤرة أو عند وجود بلاغات بالاشتباه من خلال.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية أنه يتم تدعيم أطباء فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات بالأدوات والمطهرات والمنشورات، الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض أنفلونزا الطيور فى الطيور المنزلية، الاستجابة للبلاغات فى حالة الاشتباه لمرض أنفلونزا الطيور فى الحالات البشرية، يتكون فريق الاستجابة السريعة من مسئول تقصى –مسئول للإعدام والتطهير– مسئول للتواصل والتوعية.

وقال التقرير إن هناك فرقا بيطرية لمتابعة إجراءات تطبيق الأمان الحيوى بالمزارع، ومعاينة المزارع والمفرخات ومصانع الأعلاف وإعداد شهادات الأمــــان الحيوى، تمهيدا لاستصدار ترخيص تشغيل لها، وإعداد ومتابعة وتنفيذ المنشورات الدورية التى تصدرها الهيئة لشرح إجراءات مكافحة المرض، وتنفيذ برامج المنشآت والمناطق المعزولة عن شركات ومزارع الدواجن، ومعاينات المزارع كمحجـــر بيطرى مؤقت حسب طلب الشركات المستوردة لاستقبال كتاكيت مستوردة عمر يوم واحد ومتابعة الطيور وتحصينها تحت إشراف الهيئة.

قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة للطب الوقائى بالهيئة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تتم متابعة المزارع والحضانات فى نطاق الوحدات البيطرية وعمل اختبار فحص ما قبل البيع لإصدار تصاريــح البيع والنقل، عمل دورات تدريبية لأصحاب المزارع لزيادة الوعى والاستفادة القصوى من تطبيق شروط الأمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض بين المزارع، موضحا أنه يتم تنفيذ خطة التحصين الموجه بنطاق التحصين حول البؤرة وتحصين الحضانات، تحصين الحضانات على مستوى الجمهورية بجرعتين (جرعة أولية، جرعة منشطة) قبل تسويقها، تحصين الطيور المنزلية والحضانات حول البؤرة المكتشفة فى نطاق 9 كم، فضلا عن متابعة ومراقبة عملية التحصين التى تقوم بها المديريات، وخفض الحمل الفيروسى من خلال تعاون الطب البيطرى والمحليات والبيئة يتم تنفيذ خطة خفض الحمل الفيروسى من خلال تطهير الأسواق والرياشات والمنازل وعقد ندوات إرشادية على مستوى جميع المديريات.