شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة الغوص» بالبحر الأحمر تؤكد رفضها قرارات تحصيل رسوم زيارة المحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية عن أسفه للقرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة البيئة بشأن تحصيل الرسوم لزيارة المحميات وتأثير هذه القرارات على سياحة مصر الشاطئية.

وأكد بيان صادر عن الغرفة حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه أنه منذ صدور هذه القرارات حاولت غرفة سياحة الغوص والاتحاد المصري للغرف السياحية توضيح لوزيرة البيئة ان القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية على ان يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري وقدرته على تحمل أعباء مالية جديدة ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، وحذرنا من التغول وفرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات ولكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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وأضاف البيان أنه بعد رفض وزيرة البيئة التام لتعديل قراراتها وإصرارها على تصدير الصورة على كونها تبحث عن حق الدولة وكأننا ضد حق الدولة وهذا ليس صحيحا بالمرة، فقد اضطررنا لرفع دعاوي قضائية طاعنين في قرارتها ولكن للآسف لن يفصل القضاء الإداري فيها إلا بعد عام تقريبا.

وأوضح البيان أنه أبلغ دليل على تخطبط القرارات بفرض الرسوم يتضح في ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة.أولا ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة ادارة بيئية وليس بمحمية فكيف تطبق عليه رسوم زيارة. هل هناك محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٫٠٠٠ غرفة.

وتابع البيان أنه بعد ذلك أصدرت وزيرة البيئة ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني-في هذه المذكرة-مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق «تقع في مواجهة» منطقة معلنة كمحمية.

وأكد البيان أن الأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون، وقانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة. وهو ما يطبق على من يزور محمية مثل رأس محمد من على متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلما تم الاستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي.