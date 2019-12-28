شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 548 حالة في اليوم الأول لقافلة جامعة طنطا الطبية بالشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس القوافل الطبية توافد أعداد كبيرة من المواطنين على القافلة الشاملة بالشلاتين حيث تم إجراء الكشف الطبي على اكثر من 548حالة من أهالي شلاتين في اليوم الأول، وصرف الدواء بالمجان واجراء 15 عملية جراحية وتحويل 14 حالة حرجة لمستشفى طنطا الجامعى، ومازال هناك توافد كبير للمرضي، مشيرا إلى مواصلة القوافل الطبية لخدماتها لمنطقة حلايب وأبورماد على مدار اليومين القادمين

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واوضح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، انطلاق القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية إلى حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان القافلة الشاملة برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تضم 24 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية،وأورام وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، ومحمد غازي وماهر سعد عن قطاع خدمة المجتمع.

كما توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المجانية، والتي تقدر بنحو 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية