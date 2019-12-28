شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: نفذنا 50 ألفا و502 حملة إزالة على نهر النيل منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل، 13 قرار إزالة للتعديات المقامة فى محافظات "كفر الشيخ - سوهاج - قنا - المنيا"، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 50 ألفا و502 مخالفة. ويأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف"، أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له أنه تم تحرير 58 ألفا و76 مخالفة جديدة منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

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يشار إلى أن هيئة الصرف نفذت الأسبوع قبل الماضى العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي و البحري والتى بلغت 41 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 3 محافظات.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 10 في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية بعدد 10 مخالفات، بالإضافة لتنفيذ 19 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بنى سويف بعدد 19 إزالة، و12 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط بعدد 12 إزالة، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 (73724).