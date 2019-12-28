شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يتوقعون انتعاش الحجوزات السياحية مع احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة الحجوزات السياحية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، توقع غالبية القراء انتعاش حركة الحجوزات السياحية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس. وتوقع 82% من القراء انتعاش حركة الحجوزات السياحية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، بينما استبعد 18% من القراء انتعاش حركة الحجوزات السياحية بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

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