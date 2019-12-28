شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير عقار التاميفلو بالمستشفيات لعلاج الأنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، توافر عقار التاميفلو الخاص بعلاج الأنفلونزا الموسمية للكبار والصغار وبتركيزات مختلفة لجميع المرضى، مؤكدًا أن هذا العقار يصرف بجميع المستشفيات بالمجان، وتابع: الدولة توفر جديد الأدوية والأمصال للحماية من مضاعفات الأنفلونزا خاصة للأطفال والسيدات الحوامل وكذلك لكبار السن.

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يحظر الإسراف فى تناول الأدوية المتعلقة بالتاميفلو ولا يجب تناولها إلا تحت إشراف طبى كامل، وتابع: الأنفلونزا تحتاج إلى الراحة والحصول على الدواء المناسب دون أى خوف، مؤكدًا: لا يوجد فى مصر أنفلونزا خنازير لكنها أنفلونزا موسمية فقط.

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وأوضح الدكتور علاء عيد، أن الاستخدام المفرط لعقار التاميفلو بدون داعى يتسبب فى حدوث مقاومة لدى الفيروس للعقار، حيث أنه العلاج الوحيد للإنفلونزا فى الحالات الشديدة، مضيفًا أن مصر بلد آمن ولدينا جهاز ترصد وبائى على أعلى مستوى.

ولفت إلى ضرورة عدم قيام أية منشآت تعليمية بإعطاء إجازة لفصل أو مدرسة لوجود مصاب بفيروس الإنفلونزا، بل يجب فقط على المريض الراحة بناءً على استشارة الطبيب المعالج، مضيفًا أنه يجب قضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بمرض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيداً عند التعامل المباشر مع مريض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيداً عند العطس أو السعال بمنديل أو بالأكمام، والتهوية الجيدة لأماكن المعيشة ، والحرص على فتح النوافذ قدر الإمكان، بالإضافة إلى المداومة على تنظيف الاسطح باستمرار، والامتناع عن تقبيل الآخرين إذا ظهرت على الشخص أعراض الإصابة بالإنفلونزا.

وتتمثل أعراض الإنفلونزا في ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة أو أكثر، احتقان بالحلق، سعال جاف، ألم فى الصدر، صداع، ألم فى العضلات والمفاصل، توعك ورشح، مضيفًا أن الإنفلونزا قد تصيب أى شخص ولكن يعتبر الأطفال، والمسنين، والسيدات الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل داء السكرى والفشل الكلوى وأمراض الرئة المزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر تعرضاً للإصابة بالمرض.