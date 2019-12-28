صقيع وأمطار في بعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة، أيام "السبت والأحد والاثنين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس السبت مائل للبرودة على شمال الصعيد حتى شمال البلاد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المرزوعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري.

والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 19 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 11

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 21 14

شمال الصعيد 19 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 11

- طقس الأحد

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

والرياخ تنشط على أغلب الأنحاء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

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السواحل الشمالية الغربية 18 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 10

الوجه البحري والقاهرة 18 11

جنوب سيناء والغردقة 20 14

شمال الصعيد 19 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 11

- طقس الاثنين

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديدة بارد ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

والرياح نشطة على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤودي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 17 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 11

الوجه البحري والقاهرة 18 12

جنوب سيناء والغردقة 21 14

شمال الصعيد 20 10

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12