وكيل البرلمان: باب المجلس مفتوح لاستضافة حوار مجتمعى حول الاستحقاقات الانتخابية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن دعوة الرئيس لإجراء حوار مجتمعى حول الاستحقاقات الانتحابية، هامة وجاءت فى موعدها تماماً، مضيفاً: "عندما تختلف الرؤى يتدخل الرئيس بحكمة كبيرة كعادته فى إدارة شئون الدولة"، مؤكداً أن القوى السياسية وأصحاب الرؤى والفكر، عليهم دور كبير فى إثراء الحوار بشأن الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن باب البرلمان مفتوح أمام كل القوى السياسية الوطنية وأصحاب الفكر والخبراء المختصين، حتى آراء المواطنين، لإبداء كافة الملاحظات حول الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً: "مستعد بنفسى للمشاركة فى أى حوار ديمقراطى لإثراء الحياة السياسية فى مصر، يتضمن الاستماع إلى الرأى والرأى الآخر، حتى لو كان خارج البرلمان".

وتُجرى القوى السياسية المختلفة الآن ترتيبات مكثفة من أجل عقد حوار مجتمعى حول الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، استجابة لدعوة الرئيس السيسىى من أجل إجراء إصلاح سياسى حقيقى مُتوافق عليه، خاصة أن خلافاً فى الآراء قد حدث حول قانون الإدارة المحلية.

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