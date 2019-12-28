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اجتماعات بين شركة نقل الكهرباء والجانب السعودى لبدء مشروع الربط بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن وفدا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى توجه إلى المملكة العربية لعقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين البلدين بقدرة 3 آلاف ميجا وات، والذى من المتوقع أن يتم البدء فى إنشائه منتصف العام المقبل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الجانب السعودى ما زال يدرس إمكانية تعديل مسار خط الربط الكهربائى مع مصر نتيجة إنشاء مشروعات قومية بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن مصر انتهت من جميع الدراسات الخاصة بالمشروع.

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من إنشاء محطة المحولات بدر  DC"التيار المستمر" الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، كاشفا أن قدرة محطة المحولات تصل إلى 500/400 كيلو فولت.

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وأشار إلى أنه يتم إنشاء محطة تحويلات الخطوط الهوائية والأرضية الخاصة بمشروع الربط بأحدث نظام فى مصر والعالم العربى DC "التيار المستمر" والذى يعتبر أعلى كفاءة ، موضحا أن محطات التحويلات القديمة بنظام AC "التيار المتردد".

وأشار المصدر إلى أنه كان من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع بداية 2018، وتسليمه مطلع 2020، خاصة أن مصر انتهت من إنشاء كافة الخطوط والمهمات الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستكون بقدرة 1200 ميجا وات. 

وتابع المصدر أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية يهدف أن تكون مصر محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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