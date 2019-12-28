شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس يطير إلى الكويت ويترأس صلوات التسبحة الكيهكية بكنيستها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، زيارته الرعوية إلى الكويت، اليوم السبت قادمًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تدخل كنائس الكويت ضمن نطاق خدمته. وخلال الزيارة يترأس صلاة التسبحة الكيهكية، بكنيسة مارمرقس الرسول بالكويت، مساء اليوم السبت، على أن يترأس غدا الأحد حفل تخرج الدفعة الأولى من أسرة الأنبا أثناسيوس الرسولي لإعداد الخدام والخادمات.

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ومن الليل وحتى مطلع الفجر تدخل الكنائس فى تسابيح مستمرة من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحًا، طوال شهر كيهك الذى بدأ منذ أيام، وكيهك هو شهر صوم الميلاد المعروف بقدسيته لدى الأقباط، وهو رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة، حيث اتخذت الكنيسة من التقويم القبطى وسيلة تحدد بها أعيادها ومناسباتها.

الكنيسة القبطية خصصت شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويسمى كيهك أيضًا بالشهر المريمى، وفيه تقام صلوات تسبحة أربعة وسبعة صلوات تسبحة "سبعة وأربعة"، تقيمها الكنيسة، مساء كل يوم سبت، من العاشرة مساء، وحتى الخامسة صباح الأحد، تنتهي لتبدأ بعدها صلوات القداس، وتستمر التسابيح التى تمجد العذراء طوال الأسبوع إلا أن تسبحة الأحد لها قراءات مميزة عن باقى الأيام.

تسابيح شهر كيهك تسمى "الثيؤطوكيات"، أى تمجيد العذراء والدة الإله وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وللعذراء الكثير من الرموز التى تقال فى التسبحات تزيد عن الـ15 عشر رمزًا.

