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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ وبالتعاون مع المنطقة الأزهرية حفل تكريم 175 طالب وطالبة من طلاب المعاهد الأزهرية ومدارس شرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أقيم الحفل بقصر ثقافة شرم الشيخ وبحضور المحاسب فوزي همام سكرتير عام مساعد المحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ والدكتور خالد سالم منسق عام الفتاوي ومركز الأزهر العالمي والشيخ الدكتور عمر مصطفي يونس رئيس المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والشيخ مضر عبدالسميع نائب منطقة جنوب سيناء الأزهرية والدكتور حاتم السيد ابو صوير رئيس مجلس إدارة الجمعية والشيخ ماجد راضي مدير إدارة أوقاف شرم الشيخ وأشرف رشدي مدير الشؤون الاجتماعية وحنان اسماعيل مدير الإدارة التعليمية بشرم الشيخ ومشايخ الأزهر والأوقاف ووليد زكريا رئيس مجلس الأمناء ومدير وموجهي الأزهر والمدارس بشرم الشيخ والقيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية وجمع كبير من أهالي شرم الشيخ.

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بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم السلام الوطني.

وقال أحمد الكفراوي منسق الحفل إن هذه المسابقة تم الإعلان عنها من أسابيع لحفظة القران الكريم والإنشاد الديني من عمر 5 سنوات حتي 15 سنة واسفرت عن فوز 175 طالب وطالبة من معاهد شرم الشيخ الأزهرية ومدارس شرم الشيخ منهم 10طلاب وطالبات في الانشاد الديني و165 من حفظة القران الكريم مقسمين إلى عدد 5 حفظ القرآن الكريم كاملا وعدد 18 حفظ نصف القران الكريم وعدد 5 حفظ 25 جزء وعدد 7 حفظ 20 جزء وعدد 18 حفظ 10 أجزاء وعدد 102 حفظ من جزء حتي خمسة أجزاء من القرآن الكريم.

وقام الحضور بتكريم جميع الفائزين في حفل كبير أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ شارك فيه اسر المتسابقين واهالي شرم الشيخ وجنوب سيناء وتم منحهم جوائز وشهادات تقدير ومصاحف شريفة تكريما لهم لتفوقهم في حفظ القرآن الكريم.

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ

جمعية تنمية وتطوير السوق القديم تكرم 175 من حفظة القرآن الكريم بشرم الشيخ