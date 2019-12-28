شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ602 ألف طن فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن حركة الصادرات الزراعية، ارتفاع صادر البصل لـ 602 ألفا و16 طنا، منها خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 25 من ديسمبر 2019، وجار الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة. وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات البصل شهدت زيادة هذا العام، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وتشهد صادرات مصر الزراعية انتعاشا كبيرا خلال المرحلة الحالية، دون الإخلال بالمعروض بالأسواق المحلية بسب زيادة الإنتاج، ويتميز المنتج المصرى بجودة العالية، وثقة الأسواق العالمية فى منتجات الخضر والفاكهة المصرية أدت إلى تنافس العديد من الأسواق الجديد لفتح أسواقها أمام المنتج الزراعى المصرى.

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وتواصل الأجهزة الفنية الحجر الزراعى تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.