شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف آثار الغردقة يناير المقبل.. يضم 1000 قطعة بينها قطع ملكية ذهبية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسابق وزارة الآثار بالتنسيق مع إحدى شركات القطاع الخاص، الزمن للانتهاء من أعمال الإنشاءات بمتحف آثار الغردقة، لافتتاحه خلال الشهر المقبل تزامنًا مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومى لها فى 22 يناير المقبل.. ورصد ”الخليج 365”، أعمال الإنشاءات بمتحف آثار الغردقة، حيث جارى تمهيد مخارج ومداخل المتحف وبعض التعديلات التى أكد عليها الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الأخيرة للغردقة منذ عدة أيام مضت، والذى يعد أول متحف يتم افتتاحه بالشراكة مع القطاع الخاص .

ومن المقرر أن يضم المتحف 1000 قطعة أثرية، بينها قطع أثرية لقطع ذهبية ملكية، حيث تم اختيار تلك القطع من مختلف المخازن المتحفية الموجودة بالقاهرة والصعيد، والتى ستكون مناسبة مع المنطقة الواقع بها المتحف، حيث جرى اختيارها من العصور المصرية القديمة المختلفة، ومن المقرر أن يضم كذلك جانبًا خاصًا لعرض التراث الثقافى والآثار الخاصة بالبحر الأحمر .

كما أن هذا المتحف هو أول عمل مشترك بين الوزارة وإحدى شركات القطاع الخاص بالمحافظة، لعرض قطع أثرية أصلية غير مقلدة، وتم تصميمه بحيث يكون مزارًا سياحياً عالمياً يضاف إلى مقاصد المحافظة السياحية .

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وكان تفقد الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، السبت الماضى متحف أثار الغردقة، رافقة خلالها الدكتور مصطفي وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمعرفة إلى أين توصلت أعمال الإنشاءات بمتحف الغردقة المقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وأعطى وزير الآثار القائمين على أعمال الإنشاءات "الشريك الخاص" مهلة للانتهاء من أعمال الإنشاءات داخل المتحف استعدادًا لافتتاحه خلال شهر يناير المقبل، بحضور رئيس الوزراء، مؤكدًا تزويد العرض المتحفى بالمتحف ببعض الحلى الملكية الفرعونية كذلك أجرى بعض التعديلات داخل العرض المتحفى.