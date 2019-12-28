شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تكشف فوائد الإقلاع عن التدخين.. تنخفض نسبة الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن فوائد الإقلاع عن التدخين قائلة: خلال 8 ساعات من الإقلاع تنخفض نسبة النيكوتين وأول أكسيد الكربون فى الدم إلى النصف، وتعود نسبة الأكسجين إلى المعدل الطبيعى كما تتحسن الدورة الدموية، وأضافت مبادرة 100 مليون صحة، خلال 48 ساعة من الإقلاع تتحسن حالة التذوق والشم، وبعد مرور من 3 إلى 9 شهور من الإقلاع تقل نسبة السعال والصفير الصادر من الصدر، وخلال 10 سنوات من الإقلاع تنخفض نسبة الإصابة بسرطان الرئة إلى ما يقرب من النصف، بالمقارنة إلى الفرد المدخن.

وتابعت مبادرة 100 مليون صحة: خلال 24 ساعة من الإقلاع يزول أول أكسيد الكربون والنيكوتين من الجسم وخلال شهر من الإقلاع يتحسن المظهر العام، ويزول لون الجلد الشاحب المائل للرمادى ويصبح أقل تجعدًا.

واستكملت: خلال عام من الإقلاع تنخفض نسبة الإصابة بأزمات القلب إلى النصف بالمقارنة بالفرد المدخن، وتابعت خلال 15 عامًا من الإقلاع تنخفض نسبة الإصابة بأزمات القلب بشكل تام كما لو كان غير مدخن.

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وتواصل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد فاعليات مبادرة 100 مليون صحة للحد من انتشار عدوى الفيروسات داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادى الصحية للقضاء على بؤر العدوى لفيروس سى .

وقالت الدكتورة رويدا دراهم مدير إدارة الثقافة الصحية لـ"الخليج 365"، إن فريق التثقيف الصحى يعمل تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد تفعيل مبادرة 100 مليون صحة للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية بصالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادى الصحية .

وأضافت مدير الثقافة الصحية أنه تم تنظيم حملات توعوية بداية من شهر نوفمبر الماضى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تهدف للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة بهدف الوصول مصر خالية من فيروس سى .

وتابعت: نظمنا ورش عمل من خلال التعاون المثمر بين المثقفين الصحيين وأصحاب صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بكافة الأحياء وقرى بحر البقر والمناصرة والجرابعة والديبة والاربعين، وقرى سهل الطينة بهدف تفعيل المبادرة التى تستهدف القضاء على بؤر العدوى تحت شعار "احم نفسك وأسرتك العدوى بالفيروسات الكبدية".