بالصور.. «الحماية المدنية» تنقذ قطة من الموت تعلقت على واجهة محل ملابس بطنطا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة طنطا من إنقاذ قطه عالقة فوق واجهة محل من الموت للمحقق مما لاقى شكر واستحسان أهالى طنطا الذين استقبلوا القوات بالزغاريد والهتافات.
وتعد هذه هي العملية الأولى التي يتم فيها إرسال سيارات الحماية المدنية وقوات من الشرطة لإنقاذ قطة من الموت بطنطا وهو ما لاقى استحسان الأهالى وهتافهم للشرطة.
وكانت شرطة النجدة بالغربية تلقت بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعلق قطة على واجهة محل بشارع أحمد ماهر بمدينة طنطا وعلى الفور تم إخطار قيادات الأمن بالمحافظة وإبلاغهم وعلى الفور أمر اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية قوات الحماية بالتدخل فورا والذهاب إلى مكان الواقعة وسرعة إنقاذ القطة وتقديم الرعاية الطبية لها.
ونجحت عملية الإنقاذ التي استمرت نصف ساعةى وسط هتافات الأهالي لقوات الشرطة وتقدموا بالشكر إلى اللواء طارق حسونة مساعد أول الوزير لقطاع وسط الدلتا والذى يتمتع بشعبية كبيرة داخل المحافظة وتم تقديم الرعاية الطبية إلى القطه بواسطة مدرية الطب البيطرى بالغربية.
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