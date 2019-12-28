شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل «العليا للتراخيص» قبل إصدار لائحة المحال العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التنمية المحلية ثانى جلسات حوار إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارات الداخلية والإسكان والقوى العاملة وإدارتى الشؤون القانونية لمحافظتى القاهرة والجيزة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، إذ تم الاتفاق على ضرورة البدء فى تشكيل اللجنة العليا للتراخيص وعدم انتظار صدور اللائحة، لتوفير الوقت والجهد.

وقال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن انعقاد الجلسة الثانية بصورة عاجلة يهدف للوصول إلى صياغات مناسبة لمواد اللائحة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه، وتأخذ فى الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة. وشهد الاجتماع مناقشة مواد القانون، والحديث عن ضرورة تسهيل إجراءات التراخيص وأن تكون بنظام الشباك الواحد لتشجيع أصحاب الأعمال على تقديم الطلبات، وحرصًا على تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة فى حصيلة رسوم التراخيص.

وتم استعراض المادة 3 من القانون الخاصة بإنشاء «اللجنة العليا للتراخيص» بالوزارة المختصة، والتى ستكون تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن وزارات «الإسكان والداخلية والبيئة والقوى العاملة» وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأحد أعضاء الهيئة القضائية، وتقوم اللجنة بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى القانون وفقًا لنوع النشاط.