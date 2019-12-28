شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار كثيف فى خطوبة ضابط شرطة بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية «بيت داوود» بمركز جرجا فى سوهاج، واقعة إطلاق كثيف للرصاص من بنادق آلية غير مرخصة فى حفل خطوبة ضابط شرطة من قنا، لفتاة من إحدى عائلات القرية، ابتهاجًا بالعرس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص من العائلتين يطلقون النار من بنادق آلية بكثافة، ابتهاجًا بالعُرس، فيما قال مصدر مسؤول بمديرية أمن سوهاج إنه فور عِلم المديرية بالواقعة صدرت تعليمات من اللواء حسن محمود، مدير الأمن، بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على عائلة العروس التى جرى فى مكانها إطلاق النار بقرية «بيت داوود»، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وتم بالفعل تفتيش جميع المنازل، وضبط العديد من الأسلحة الآلية، بينها بندقية آلية خاصة بشقيق مستشار قضائى سلّمها بنفسه، مقدمًا اعتذاره عما حدث.

وأضاف المصدر أن عائلة العروس قدّمت اعتذارًا للأجهزة الأمنية وأهالى المركز عن الواقعة والفيديو المتداول، مؤكدة التزامها بالقانون، وأن ما حدث من إطلاق الرصاص كان من قلة من أفراد العائلتين لم يقدروا الأمور جيدًا.

وأوضح أحد الأهالى، لـ«المصرى اليوم»، أن أسرة العريس عقب وصولهم إلى القرية أطلقوا رصاصًا كثيفًا، تحية للموجودين، فردّ عليهم أهل العروس بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، لافتًا إلى أن إطلاق الرصاص فى حفلات الخطوبة والزفاف يعد شائعًا بين العائلات الكبيرة فى قرى الصعيد، رغم انحساره فى الآونة الأخيرة، بسبب التشديدات الأمنية.