شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين «الإنتاج الحربى» و«جاب فرنسا» لمشروعات بـ«دمياط للأثاث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورة منال عوض، محافِظ دمياط، بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة، للشراكة والتمويل والتطوير والإدارة فى إنشاء مشروعات استثمارية وتنموية فى مدينة الأثاث بدمياط، بديوان عام الوزارة.

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يأتى توقيع البروتوكول فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة فى التعاون مع الشركات العالمية، مثل شركة جاب فرنسا القابضة، حيث سيمثل التوقيع نواة لوضع أسس وسياسات فى مجال التنمية المجتمعية لتمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة فى مجال التطوير العقارى والصناعى والتجارى والتعليمى، حيث سيتم البدء بمشروع مدينة الأثاث للمشاركة والتمويل وإنشاء وتنفيذ وتطوير وإدارة مول للأثاث وفندقين ومركز للمعارض ومركز للتصميم وكذلك منح براءات التصميم ومركز التشكيل الصناعى والأنظمة الحديثة والعمل على تنفيذ معارض عالمية بمركز المعارض للأثاث فى دمياط وتسهيل تنظيم معارض فى أوروبا كذلك العمل على تنظيم ورش عمل لرفع جودة المنتجات ودعم الأفكار والتصميمات الواعدة.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن ثقتها فى الإمكانيات المتوفرة بوزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة فى نجاح تنفيذ البروتوكول لما لها من خبرات ونجاحات كبيرة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة خاصة أنها تقوم بتطوير المناطق العشوائية بمنطقتى «شمال وجنوب الصيادين» فى مدينة رأس البر فى المحافظة.

وأعرب أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، عن ثقته فى نجاح التعاون بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات وشركة جاب فرنسا القابضة الأمر الذى يساهم فى إنشاء مجمع تجارى ومعارض يتم استخدامها فى تسويق إنتاج ورش الأثاث فى محافظة دمياط.