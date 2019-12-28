شكرا لقرائتكم خبر عن طبع دعوات حضور قداس عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس، أن الكنيسة جاهزة لإقامة قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الكنيسة طبعت دعوات عيد الميلاد للضيوف والمصلين، مؤكدا أن هناك تنسيقا بخصوص الدعوات مع باقى الجهات المسؤولة فى الدولة وأن جميع من يطلب الحضور من أبناء الكنيسة توجه له دعوة.

وعن التجهيزات الخاصة بالكنيسة، أشار القمص سرجيوس، إلى أن الكنيسة تتعامل مع الحدث كقداس احتفالى أما بخصوص التجهيزات والاستعدادات فالكنيسة تثق فى رجال الشرطة والقوات المسلحة، مضيفا أن جميع كنائس مصر تقام بها القداسات فى نفس التوقيت وليس الكاتدرائية فقط.

وطالب سرجيوس، الأقباط بالتعاون مع الجهات الأمنية والكشافة فى هذا اليوم والالتزام بالتعليمات وعدم ركن السيارات بجوار الكنائس، موجها الشكر للقيادات الأمنية على الجهد المبذول قبيل القداس وكذلك للمهنئين من الاشقاء فى الوطن.

وقالت مصادر كنسية، إن الكنيسة ستوفر اتوبيسات تتحرك من العباسية وعدة مناطق تحدد لاحقا للمصلين للذهاب لكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية وان المركز الإعلامى سيوفر نقلا مباشرا للقداس واستخراج عشرات التصاريح الإعلامية لتغطية الحدث، وان قداسة البابا تواضروس الثانى سيستقبل المهنئين من رجال الدولة وابنائه والكهنة والأساقفة يوم 7 يناير فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وقال نادر مرقس، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فى الكنيسة، إن القمص إبرام إيميل، الوكيل البابوى وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، ترأس وفدا كنسيا، لتهنئة الأقباط الكاثوليك والروم فى المحافظة بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف أنه تم تقديم التهنئة للأقباط الذين يحتفلون بالعيد بحسب التقويم الغربى، للقمص أنطونيوس غطاس، وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب رويس راعى كنيسة سانت كاترين للاتين الكاثوليك، والمطران ناركيسوس الوكيل البابوى للأقباط الروم الأرثوذكس فى الإسكندرية، والأسقف سامى شحاتة، راعى الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية.

وأشار مرقس إلى أن وفد الوكيل البابوى ضم إلى جانبه، القس بولس عوض، أمين مساعد بيت العائلة بالإسكندرية، وعماد فاجر سكرتير وكيل البطريركية.

وفى سوهاج، أنهت أجهزة الأمن استعداداتها لتأمين الكنائس، والمنشآت العامة، والحيوية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، فى احتفالات الكريسماس، وأعياد الميلاد.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها فى عدد من الشوارع المهمة بمدينة سوهاج، وأغلقت عددا من الشوارع الكائن بها كنائس ومطرانيات إغلاقا جزئيا بحواجز المرور الحديدية، والحواجز الخرسانية، وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مطرانية الأقباط الأرثوذكس الرئيسية بميدان الثقافة بسوهاج، والتى شهدت أعمال حرق وتدمير من جانب جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إن هناك تواجدا مكثفا لرجال الشرطة وأفراد الأمن السريين حول الكنائس والمطرانيات بمختلف قرى ومدن المحافظة، وأنه سيتم غلق جميع الشوارع المؤدية للمطرانيات والكنائس ليلة احتفال رأس السنة، وتحويل مسار السيارات، وكذلك فى احتفالات أعياد الميلاد، وعمل حواجز مرورية فى محيطها منعا لمرور وانتظار السيارات، لافتا إلى وضع بوابات إنذار وتأمين دخول على أبواب المطرانيات والكنائس.

وشدد مدير الأمن، على أنه تم التنبيه على القوات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم توقف سيارات أو دراجات بخارية أو عربات بجوار الكنائس والأديرة، والإخطار فى حالة الاشتباه فى أى من المركبات المشار إليها أو أجسام غريبة، لافتا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية مزودة بقوات نظام وبحث لمتابعة الحالة الأمنية، والإشراف على انتظام الخدمات، وسرعة التوجه لفحص أى بلاغ فى حينه على مستوى جميع قطاعات المحافظة.