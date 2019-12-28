شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: 8 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع بالشبكة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية بلغ حتى الآن حوالى 8 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات إلى مسبوقة الدفع تستهدف تركيب 28 مليونا و700 ألف عداد مسبوق الدفع.

و أشار حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن العداد مسبوق الدفع يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك، وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن مشروع برنامج الشحن الموحد للعدادات مسبقة الدفع هدفه توحيد قواعد البيانات على مستوى جميع الشركات الموردة للعدادات، وربطها بنظام التحصيل الإلكترونى للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

وتابع حمزة أن تحديث البرامج الخاصة بشحن عدادات الكهرباء لن يؤثر على استقرار التيار الكهربائي حتى ولو نفذ الرصيد الموجود بالعداد، لافتاً إلى أن توقف عملية الشحن لا تعنى انقطاع التيار الكهربائي فى حالة نفاذ الرصيد لان العداد مبرمج على عدم الفصل فى العطلات والاجازات الرسمية، موضحا أن تحديث برامج شحن العدادات مسبوقة الدفع يومى والخميس والجمعة لعدم تعرض أى مواطن لانقطاع التيار.

الجدير بالذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء ستقوم بقطع عملية الشحن لتحديث برامج شحن عدادات الكهرباء الخميس 2 فبراير من الساعة 5 مساء وحتى ظهر السبت 4 فبراير، وتضم محافظات الشرقية وشمال جنوب سيناء والإسماعلية وبورسعيد والسويس.