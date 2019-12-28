إزاى تتخلص من مالك الحرام؟.. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب

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وكان قد كشف مجمع البحوث الإسلامية فى تقريره السنوي عن عقد نحو (53388) لقاء وندوة ثقافية في قطاعات الأمن المركزي، ومراكز الشرطة، والسجون، ودور الرعاية، ومراكز الشباب، خلال عام 2019، وذلك في إطار خطة الأزهر الشاملة في مجال التوعية والتواجد المستمر بين الناس، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج لها الجماعات المتطرفة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن اللقاءات التي عُقدت في مراكز الشباب وقطاعات الأمن المركزي ومراكز الشرطة والسجون تأتي في إطار التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها في التوعية المستمرة للجنود والضباط؛ حيث تستحضر تلك اللقاءات مجموعة من الدروس والقيم سواء ما يتعلق منها بالتضحية والفداء لأجل تراب هذا الوطن الغالي، أو المواطنة والانتماء والعيش المشترك، أو قيم الوفاء والإيثار، حب الناس، كما شملت العديد من الموضوعات المهمة التي يحتاج إليها جنود الأمن المركزي مثل: الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها، مع بيان كذب وتضليل جماعات العنف والتطرف.
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