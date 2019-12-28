شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تأهيل وإعداد مصنع تجفيف البلح لتمويل المشروع الخدمى للتغذية المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان سالم، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه خلال العام الحالى -خاصة فى مجال الإنتاج- تم عمل الإدارة العامة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى إجراء عمرة جسيمة بالمخبز البلدى وإعادة تشغيله، وإصلاح وتشغيل مصنع فول الصويا بخطى (تعديل الجاف والرطب) بعد توقف الرطب عشر سنوات .

وأضافت مدير تكنولوجيا الأغذية، خلال تقرير تم عرضه على وزارة الزراعة حصل ”الخليج 365” على نسخه منه، أنه تم تأهيل وإعداد مصنع التجفيف للاعتماد من هيئة سلامة الغذاء لتمويل المشروع الخدمى للتغذية المدرسية (عجوة التمر) 500 طن فى العام، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المعهد ممثلا فى الإدارة العامة للصناعات الغذائية والزراعات المحمية (نظام المقاصة)، وبرتوكول تعاون بين المعهد وإحدى شركات الاستيراد والتصدير، والتوريدات العمومية 4/9/2019 .

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وتابعت أنه تم اعتماد المعهد وذلك طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية ISO17025:2005 وتم اجتياز جميع الاختبارات وصدرت شهادة الاعتماد الدولية لمعمل كيمياء الأغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية من المجلس الدولى للاعتماد EGAC تحت رقم دولى CAB#217024 فى فبراير 2019م، مشيرا إلى أنه منذ فبراير 2019 تم العمل على تعديل النظام طبقا" لمتطلبات الإصدار الجديد للمواصفة الدولية الجديدة ISO17025:2017 حيث تم تعديل النظام بأكمله والفورمات الخاصة بالاعتماد، طبقا للإصدار الجديد للمواصفة وتمت الزيارة الثانية من قبل فريق المجلس الدولى للإعتماد لتقييم معمل كيمياء الأغذية فى 1/9/2019م وتم اجتياز جميع الاختبارات بنجاح وبإشادة المراجعين الدوليين وجارى من وقتها العمل بالإصدار الجديد للمواصفة الدولية ISO17025:2017 والتى يتم تبعا لها جميع الاختبارات المعتمدة بالمعمل.

فيما أكد التقرير أن المعهد يعمل على تقدير السكريات الكلية والمختزلة وغير المختزلة فى الفاكهة والخضراوات ومنتجاتها، تقدير نسبة الحموضة فى الزيت، تقدير رقم البيروكسيد فى الزيت، تقدير وتفريد الاحماض الدهنية فى الزيت، تقدير فيتامين A على جهاز HPLC .