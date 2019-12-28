شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28/12/2019 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

السلوم 10 17

سيوة 09 17

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 10 18

رفح 10 17

رأس سدر 16 18

نخل 09 16

نويبع 16 19

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 19 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

أبوسمبل 08 21

الوادي الجديد 05 20

شلاتين 16 23

أبو رماد 16 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 17 21

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 10 23

المنامة 19 23

أبوظبي 17 24

الدوحة 18 25

الكويت 09 22

دمشق 04 12

بيروت 13 17

عمان 02 09

القدس 06 10

غزة 10 17

بغداد 06 19

مسقط 19 25 صنعاء 05 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 11 16

تونس 08 17

الجزائر 08 16

الرباط 08 21

نواكشوط 18 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01- 04

إسطنبول 04 17

إسلام أباد 03 17

نيودلهي 05 15

جاكرتا 24 30

بكين 06- 04

كوالالمبور 24 33

طوكيو 02 10

أثينا 05 11

روما 01 12

باريس 01 08

مدريد 01 15

برلين 02- 03

لندن 06 09

مونتريال 02- 04

موسكو 05- 01-

نيويورك 03 10

واشنطن 04 13