شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 28/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم السبت، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى منطقة وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وبعض مناطق شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغائماً مع هُطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء مُختلفة من البلاد.

وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

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- الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بشكل عام.

وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات خفيفة و متفرقة من الأمطار على شمال و أجزاء من وسط المملكة.

وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة بشكل عام في مختلف المناطق ، وتستمر فرصة هطول الأمطار المتفرقة في معظم المناطق على فترات حتى الظهر والعصر، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جداً في القمم الجبلية ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة وتنشط أحياناً.