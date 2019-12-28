شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بالجيش الليبي: نثمن دور الرئيس السيسى فى الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبيى، إن الجيش الليبي يعلن سيطرته على طرابلس، مضيفا أن السراج هرب على متن الطائرة التى خرجت اليوم، إلى لندن، والتى يرأس حكومة غير معترف بها فى ليبيا، مؤكدا أن الجيش الليبي يقترب على بعد كيلو مترات على للسيطرة على مقر الحكومة غير شرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه "مساء dmc "، المذاع على قناة "dmc" أن تركيا تدعم ميليشيات السراج بجميع الأجهزة الحديثة، ولكن العملية العسكرية لتحرير طرابلس مستمرة وتحقق نجاحا كبير، وقطعنا شوطا كبيرا فى القضاء على الميليشيات المسلحة فى طرابلس، مؤكدا أن حلم تركيا دخول ليبيا ولكن تحطم بعد السيطرة على ميليشيات السراج، وقواتنا جاهزة لصد أى تدخلات تركية، ولسنا سوريا ليحدث تدخل عسكرى من تركيا .

وتابع أن مصر لها تأثير كبير على دول العالم وثقة العالم فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونثمن دور الرئيس السيسى على الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، مؤكدا ان هناك تنسيق على أعلى مستوى وعلى رأسها مصر لدحر ميليشيات السراج.

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وفى صعيد أخر أكد تيمور دويدار، الخبير في الشؤون الروسية، خلال مداخلة هاتفية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يحاول الهروب من أزماته الداخلية بالتدخل فى ليبيا.

وعلى صعيد متصل قالت هديل عويس الكاتبة السياسية، خلال مداخلة هاتفية، إن انتهاكات الرئيس التركى رجب طيب أردوعان على ليبيا، تقلق الولايات المتحدة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن الصحف الأمريكية تسمى التدخلات التركية فى ليبيا بالمرتزقة، وتنظيم النصر، وتنظيم داعش.

وكان سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف في وقت سابق اليوم، مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق.

كان الجيش الليبى ، أعلن سيطرته الكاملة على حى الزهور فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، حيث يشهد محيط "طرابلس"، معارك شرسة بين قوات الجيش الوطنى والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج، والمدعومة من قطر وتركيا، وكان مسئول عسكري بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أكد الأربعاء الماضى، أن الجيش سيصعّد من عملياته العسكرية ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة "الوفاق" خلال الأيام المقبلة، حتّى حسم المعركة والسيطرة على وسط العاصمة طرابلس.

وتحدّث العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي عن تصعيد عسكرى مرتقب من طرف قوات الجيش الليبى، موضحاً أن الميليشيات ستكون تحت مرمى نيران الجيش، بعد أن يغلق عليها كل الممرات والطرق ويفرض عليها حصاراً فى مواقعها، لافتاً إلى أن الجيش لن يتراجع وهو قادر على حسم المعركة، من دون استخدام الأسلحة التدميرية والتأثير على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة.