شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صور لخط الربط الكهربائى مع السودان من "توشكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إنشاء خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات، ومن المتوقع إطلاق التشغيل بالخط بداية الأسبوع المقبل بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، من مدينة توشكى، بحضور قيادات وزارة الكهرباء بالسودان وقيادات وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح مصدر بالكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات بداية الأسبوع المقبل، موضحًا أنه سيجرى تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين انتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى لم يتجاوز الـ6 أشهر، مشيراً إلى أن هناك زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.

وتابع المصدر، أنه جرى الانتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائى للمحطة يبلغ 220/66 فولت، وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليونًا و550 ألف جنيه.

وأشار المصدر، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الحفر والمسح والخرسانات بالمشروع بمعرفة الشركة الهندية المسئولة عن تنفيذ الخط بنسبة 100%، مضيفًا أنه جرى الانتهاء من تركيب معظم الأبراج من إجمالى 300 برج بنسبة انتهاء 90%.

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