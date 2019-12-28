أخبار×24ساعة.. 100مليون صحة تعلن عن خط ساخن لمساعدة أصحاب الميول الانتحارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 100 مليون صحة تعلن عن خط ساخن لمساعدة أصحاب الميول الانتحارية الأرصاد: طقس بارد غدا ممطر على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 القوى العاملة: صرف 913 ألف جنيه لـ 1836 عاملا منحة المولد النبوى بالمنوفية البيئة تنتهى من مشروع قانون موحد لإدارة المخلفات وتعرضه على "الوزراء" صور.. النقل: سوبرجيت تدشن 11 أتوبيسا جديدا ضمن تعاقد بـ 96.65 مليون جنيه الكهرباء: تركيب 150 ألف عداد ذكى حتى الآن بالشبكة Advertisements كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 12 معلومة التعليم العالى: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية ضمن خطة 2020 جامعة القاهرة: إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجى بالشرق الأوسط أبرز إنجازات 2019 البحوث الفلكية تنفى تعرض محافظة المنوفية لهزة أرضية الكاتدرائية: علاقتنا بكنيسة روسيا مستقرة وشائعة الخلاف بسبب تشابه الأسماء الأوقاف تنظم جولة ترفيهية للطـلاب المشاركين فى المعسكر التثقيفى بالإسكندرية الأثار:التماثيل المنقولة من معبد الكرنك لميدان التحرير ليست من طريق الكباش صور.. الهلال الأحمر المصرى ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتطوع

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