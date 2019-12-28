أخبار مصر | موجز لأهم الأنباء من بوابة الخليج 365 اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019

تقدم بوابة "الخليج 365"، أهم الأخبار التي تم تداولها خلال اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، في المحافظات المصرية وعدد من الجهات التنفيذية، والتي جاءت كالأتي:

النقل تدشن أتوبيسات جديدة

دشن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، 11 أتوبيسا جديدا ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد 21 أتوبيسا جديدا سوبر هاي دك فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون جنيه، ليصبح أسطول الأتوبيسات الحالي في شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت 210 أتوبيسات خلال عام 2019 ستصل خلال عام 2020 إلى 220 أتوبيسا بعد وصول الـ10 الأتوبيسات المتبقية من التعاقد الخاص بـ21 أتوبيسا جديدا.

بيان عاجل بشأن سد النهضة

ونفى مجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي من أنباء بشأن تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن وزارة الموارد المائية والري أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت "الري"، على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرًا جسيمًا على مصر.

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ماراثون زايد بالسويس

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أجنحة معرض المشروعات الحرفية والمشغولات اليدوية المقام على هامش فعاليات ماراثون زايد الذي انطلق صباح اليوم الجمعة.

ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم وحشو الاسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

التضامن توجه برعاية طفلة عذبها والدها بالشرقية

وتلقت نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية، حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفلة (ن أ س)١٤ سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس.

وقام الفريق بالتحرك سريعا برفقة مدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفلة وتعرضها للتعذيب علي يد الأب وزوجته وتم التوجه لمستشفي بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها.

