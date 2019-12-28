أخبار مصر | منى الأبياري.. قصة نجاح 14 عاما في إكسسوارات الهاند ميد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منى الأبياري.. قصة نجاح 14 عاما في إكسسوارات الهاند ميد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت الأبياري أن عملها جاء بعد تخرجها من كلية التربية الفنية، لافتة إلي إختلافها بمشغولاتها في المعرض حيث ينال إعجاب الحضور.
وأشارت إلي أنها تعمل بمجال المشغولات اليدوية منذ 14 عاما، مؤكدة أن تسويق العمل عبر السوشيال ميديا 'فيسبوك، إنستجرام' وذلك لإنهم علي نطاق واسع يضموا أكبر عدد من الناس، بالإضافة إلي ترشيحها للبعض من عملائها.
وأوضحت أن انتشار الهاند ميد بشكل كبير جعل صعوبة في التسويق ولكن إختلافها وتميزها جعلها متمكنة في مجالها وفي الصفوف الأولي، لأفتة إلي وجود صعوبة أيضا مع العملاء لغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.
وكانت الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أفتتحت معرض "ديارنا" للحرف اليدوية، مساء أمس الخميس، بمدينة نصر، ويستمر المعرض حتى 15 ینایر المقبل، ويفتح المعرض أبوابه يوميا من١٠ صباحا حتى١٠مساءا، ويشارك في المعرض ما يقرب من 400 عارضًا من مختلف المحافظات.
ويضم المعرض مجموعة مميزة من فنون وحرف یدویة، صنعت من قبل فنانين مبدعين من أصحاب الھمم، كما يضم لوحات فنية، ومشغولات، وإكسسوارات، وأشغال صدف، وأدوات مكتبية من قش الأرز، و"كوفرتات" یدویة للبیت.