شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه التدخل السريع بالشرقية بدعم طفلة عذبها والدها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية حول نجاح الفريق في انقاذ الطفله (ن أ س)١٤ سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس
وقام الفريق بالتحرك سريعا برفقة ومدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفله وتعرضها للتعذيب علي يد الاب وزوجته وتم التوجه لمستشفي بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها
وجار متابعة الحالة لتوفير افضل رعاية اجتماعية وصحية لها وتوفير مأوي آمن سواء مع احد افراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي إذا لزم الأمر، وتم عمل محضر ضد الاب وزوجته برقم ٥٥٠٩٠ بلبيس، وتم عرضهما علي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة القضية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تواجد احد اعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفل وتوفير كافة اوجه دعم علي مدار الساعه والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقيه لتحقيق المصلحة لفضلى للطفلة.
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