شكرا لقرائتكم خبر عن مصر رئيسًا للاتحاد العربي للتطوع والمواطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتخبت مصر لرئاسة الاتحاد العربي للتطوع والمواطنة ممثلة بالمهندس تامر وجيه رئيس الجمعية المصرية للعمل التطوعي في حين احتفظ المغرب بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع.

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وأعلن تشكيل المكتب التنفيذي للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٣ على النحو التالي:

الرئيس: المهندس تامر وجيه: الجمعية المصرية للعمل التطوعي (جمهورية مصر العربية ) نائب الرئيس: محمد العصفور: المركز المغربي للتطوع والمواطنة (المملكة المغربية ) كما انتخب ماهر ضناوي عن جمعية شباب العزم (الجمهورية اللبنانية) أميناً عاماً، والأستاذ على زين العابدين عن الجمعية المصرية للعمل التطوعي (جمهورية مصر العربية) رئيس تنفيذي، وحفيظ الرحوي عن الجمعية التونسية للعمل التطوعي (تونس)ـ والدكتور حسين الجبور عن المركز الأردني للعمل التطوعي (المملكة الأردنية الهاشمية)ـ والدكتور محمد التيناز عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الليبي (ليبيا)ـ والأستاذ احمد مجاهد عن الجمعية الوطنية الجزائرية للتطوع التويزة (الجزائر)، بالإضافة إلى تعيين كل من الدكتور زايد أبوهديمة (ليبيا) ومحمد دهبي (المملكة المغربية) مستشارين للاتحاد. كما تم اختيار جمهوريه مصر العربية كمقر للاتحاد العربي للتطوع.

وعن انتخاب مصر كرئيس للاتحاد العربي للتطوع واختيارها كمقر دائم له، عبر المهندس تامر وجيه عن تفاؤله بما اعتبره تقديراً من جميع الدول العربية لدور المجتمع المدني في مصر والرعاية التي يلقاها من الدولة في ظل دستور ٢٠١٤ والدعم الذي يوليه الرئيس السيسي شخصيًا للعمل الأهلي والتطوعي في مصر