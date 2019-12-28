شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدرس دمج شركات نقل الركاب الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار إعادة هيكلة شركات نقل الركاب ودراسة دمجها بهدف تكوين كيان اقتصادى قوى يقدم خدمات متميزة، كما ستتم دراسة تطبيق نفس الفكرة بالنسبة لشركات نقل البضائع التي تتعرض لخسائر على مدار السنوات الماضية حيث يجرى استعادتها من اتحادات العاملين لإقالتها من عثرتها وتطوير نشاطها.

وأشار الوزير خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019/2020، إلى أن مشروع «جسور» الذي يستهدف ربط مصر بأفريقيا يستهدف توفير الخدمات اللوجستية والشحن لتنشيط ودعم التجارة الخارجية من خلال سلسلة من الخدمات المتكاملة التي تشمل النقل البرى للبضائع من وإلى المصنع والتخليص الجمركى والشحن البحرى والتخزين والتأمين وكذلك تأسيس شركة الوساطة والتسويق، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة وتشجيع المصدرين الحاليين والمحتملين من خلال تقديم خدمات عالية المستوى عبر نافذة واحدة.

Advertisements

واستعرض صلاح الدين حلمى، رئيس الشركة تقرير مجلس الإدارة عن موازنتها التقديرية وموازنات شركاتها التابعة والقوائم المالية المقترحة للعام المالى، إذ تستهدف الشركة إجمالى إيرادات 9.8 مليار جنيه وصافى أرباح 3.6 مليارات جنيه، وصادرات بـ2.7 مليار جنيه بمعدل نمو 32.3%، فيما بلغت الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركات التابعة 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 49.4 %.

وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع إقامة جسر ملاحى يربط بين مصر وأفريقيا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 لـ‪ 62 في ميناء الإسكندرية، ومشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية ومشروع إنشاء مركز لوجيستى في ميناء شرق بورسعيد، ومشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات.

وتدرس الشركة القابضة أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل والاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجستية تخدم الجسر البحرى بين مصر ودول شرق أفريقيا، كما يجرى إحلال وتجديد 125 أتوبيسًا بتكلفة 356 مليون جنيه.