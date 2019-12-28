شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مناقصة عالمية لتطبيق الدفع الإلكترونى للتذاكر بالبطاقات الائتمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة المترو لطرح مناقصة عالمية لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني لقيمة التذاكر باستخدام البطاقات الائتمانية لاختيار إحدى الشركات لتطبيق هذا النظام وتوريد السوفت وير الخاصة بتطبيقه، بحيث يكون هذا النظام بديلا عن نظام التذاكر الورقية الحالى.

كانت مصادر أكدت لـ"الخليج 365" أن شركة المترو رفعت تقريرا إلى وزير النقل بمقترح تطبيق نظام جديد لحجز تذاكر استقلال المترو كبديلا عن النظام الحالى الذى يستخدم فيه الركاب التذاكر الورقية، بحيث لا يكون الراكب مضطرا لشراء تذاكر من شبابيك حجز التذاكر، ويتضمن النظام المقترح استخدام البطاقات الائتمانية فى عبور بوابات الدخول والخروج الإلكترونية الموجودة بالمحطات بدلا عن التذاكر الورقية العادية المستخدمة حاليا.

وقالت المصادر إن النظام الجديد يعتمد على استخدم البطاقات الائتمانية الخاصة البنوك فى عبور البوابات الإلكترونية، بحيث تقوم هذه البوابات بخصم قيمة الرحلة مباشرة بدون وجود تذكرة، حيث ستقوم الماكينة بتجنيب أقصى قيمة للتذكرة خلال الدخول ثم تقوم ماكينة الخروج بحساب قيمة الرحلة الفعلية وخصم قيمتها من البطاقة الائتمانية.

وأوضحت المصادر، أن فكرة المشروع تعتمد على وضع "ريدر" أو قارئ حجمه يماثل حجم البطاقة الائتمانية نفسها على البوابات الإلكترونية يقوم بقراءة البطاقة الائتمانية التى يستخدمها الراكب وخصم قيمة الرحلة، لافتة إلى أن البوابات الإلكترونية ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية بجانب استمرار استخدامها التذاكر الورقية والكارت الذكى.

وأضافت المصادر، أن فكرة هذا المشروع تعتمد على تحصيل قيمة التذكرة من البطاقة الائتمانية مباشرة ثم تحويل هذه القيمة إلى البنك المركزى ليحولها إلى حساب شركة المترو، مؤكدة على أن هذا النظام سيقبل العمل بكافة أنواع البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك.