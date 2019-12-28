شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتقديم الرعاية لطفله بعد حبس والدها بتهمة تعذيبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية ، حول نجاح الفريق في إنقاذ الطفله (ن أ س)14سنة في الصف الثاني الإعدادي في بلبيس حيث قام الفريق بالتحرك سريعا برفقة ومدير الحالة في بلبيس فور تلقي بلاغ بحالة الطفله وتعرضها للتعذيب علي يد الاب وزوجته وتم التوجه لمستشفي بلبيس لمقابلة الطفلة المجني عليها وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها وجاري متابعة الحالة لتوفير افضل رعاية اجتماعية وصحية لها وتوفير مأوي آمن سواء مع احد افراد الأسرة الممتدة أو بدار رعاية تابع لوزارة التضامن الاجتماعي إذا لزم الأمر وتم عمل محضر ضد الاب وزوجته برقم 55090بلبيس ، وتم عرضهما علي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة القضية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة تواجد احد اعضاء فريق التدخل السريع بصحبة الطفل وتوفير كافة اوجه دعم علي مدار الساعه والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الشرقيه لتحقيق المصلحه لفضلى للطفله.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت الانتهاءالبرنامج التدريبى لرفع قدرات العاملين فى مؤسسات الرعاية التابعة للبرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وأنه تم لأول مرة تنفيذ برنامج لبناء قدرات صناع القرار المعنيين بالأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ،وذلك تحقيقاً لمصلحة الطفل وهم أعضاء الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ومديرى إدارات الدفاع الاجتماعى بالمحافظات والمدير التنفيذى للجمعيات الاهلية التى تدير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

يهدف البرنامج إلى توحيد رؤية العمل ما بين الجهات الفنية بالمتابعة والجهات المعنية بالتنفيذ والتخطيط والمديرين التنفيذين بمؤسسات رعاية الاطفال وذلك لبناء قدراتهم على أحدث نظم الادارة والحكم الرشيد وبرامج ادارة التغيير وكيفية كسب التأييد المجتمعي ورفع خطط العمل ومهارات التفاوض والتشبيك وبناء الشبكات الاجتماعية هذا فضلاً عن تنفيذ المرحلة الرابعة من بناء قدرات مقدمى الرعاية حيث يستهدف البرنامج تدريب كل من له علاقة بالعمل مع الطفل داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

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