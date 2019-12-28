شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : تنفيذ حزمة إجراءات وقائية لحماية الماشية والاغنام من أمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها لحماية الحيوانات من الامراض الوبائية خاصة. فى فصل الشتاء والتي يتم تنفيذها حاليا عن طريق الإدارة المركزية للطب الوقائى ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات ، وينشر" الخليج 365"،عدد من الاجراءات التنفيذية التى جاءت على النحو التالى .

تطبيق الامان الحيوى: بعمل ماموريات لمتابعة اجراءات الامان الحيوي داخل المزارع لتسهيل عملية التصدير، التحصين الدورى كل 4 أشهر و ذلك باستخدام لقاحى الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع وكل 9 اشهر بلقاح جدرى الأبقار و الأغنام بالنسبة للقاحات الحية من خلال حملات قومية للتحصين بجميع محافظات الجمهورية، التحصين الحلقى للحيوانات القابلة للعدوى حول المنطقة المصابة بالمرض ويبدأ التحصين من خارج نطاق الإصابة فى دائرة نصف قطرها 10 كم.

اجراء المسح السيولوجى لقياس مستوى الأجسام المناعية بعد التحصين و ذلك لتقييم المستوى المناعى للحيوانات المحصنة و تحديد التوقيت الزمنى لبداية انخفاض المستوى المناعى و عليه يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لإعادة التحصين مرة أخرى ، والتقصى السلبى عن طريق تلقى البلاغات الخاصة باشتباهات الامراض الوبائية من المحافظات المختلفة و تشكيل لجان مشتركة من أطباء الوقاية و المديرية و المعامل لسحب العينات اللازمة .

ومن بين الإجراءات التقصى النشط ، و ذلك عن طريق تنفيذ خطة للتقصى عن الحالات المرضية فى المحافظات المختلفة و سحب عينات منها و ذلك للكشف عن العترات المنتشرة فى الحقل و أنواعها المختلفة من أجل تحديث اللقاح المستخدم فى التحصين بما يتناسب مع العترات الأكثر انتشارا فى الحقل.

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الاستجابة السريعة، من خلال التعامل الفوري مع البؤر من خلال: التحري الوبائي وذلك لتتبع مصدر الاصابة، التحصين الحلقي فى نطاق البؤرة المرضية التى سيتم الابلاغ عنها بواسطة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات التوصية بعمل الندوات الارشادية وذلك للتوعية اصحاب الحيوانات والدواجن، التوصية بمنع حركة الحيوانات المصابة والتخلص الامن من الحيوانات النافقة، التوصية بغلق الاسواق الموجودة فى اماكن الإصابة.

ومن بين تطبيق الاجراءات الوقائية ، التنبيه على ضرورة الابلاغ الفورى عن حالات الاشتباه من قبل أطباء الوحدات و الإدارات ، وضع الحيوانات بالمزرعه تحت الحجر البيطرى مع عدم دخول حيوانات جديده الى المزرعة أوبيع حيوانات مصابه أو مخالطه و لا يتم رفع الحجر الا بعد مرور 21 يوم من شفاء او نفوق اخر حاله.

فضلا عن الاستمرار فى العناية الجيدة للحيوانات ومتابعة ظهور الاعراض المرضية ، وعزل الحيوانات المريضة عن السليمة بمكان به شبابيك مغطاه بسلك يمنع دخول وخروج الحشرات الناقلة للمرض المشتبه به والحشرات الطائرة، تكثيف رش الحظائر بالمبيدات الحشرية الازمه للقضاء على الحشرات الماصة للدم والحشرات الطائرة ، تقديم العليقة الخضراء سهلة المضغ للمصاب من الحيوانات ، قطع ارضيات العنابر وتطهيرها ، متابعه أطباء الوحدة البيطرية وادارة الطب الوقائى للحالة الصحية للحيوانات فى بؤرة الإصابة والمناطق المحيطة بها مع ابلاغ الإدارة المركزية بما يستجد.