شكرا لقرائتكم خبر عن آمين الأعلى للآثار يتابع الخدمات السياحية المقدمة بالمواقع الآثرية بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اليوم الجمعة، المواقع الاثرية بمدينة الأقصر للوقوف على الحالة الراهنة للخدمات السياحية وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.

كما التقى بالمرشدين السياحيين والسائحين للوقوف على المشاكل التى تواجههم اثناء الزيارة، وقد أعربوا عن إعجابهم بما قامت به وزارة السياحة والاثار مؤخرًا من اعمال لتطوير مسار الزيارة بمعبدى الكرنك والاقصر وعمل مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة وتطور طريق الكباش ورفع كفاءة الخدمات بهما.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قد نفذت العديد من مشاريع الترميم داخل معبدى الكرنك والأقصر، حيث تم فتح معبدى الاوبت وخنسو داخل معبد الكرنك للزيارة بعد ترميمهما وتنظيفهما وإظهار ألوان النقوش بهما، بالإضافة الى الانتهاء من واجهة معبد الاقصر بعد ترميم ثلاث تماثيل للملك رمسيس الثاني.

وفى سياق آخر أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، أن تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التى سيتم نقلها من معبد الكرنك الى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التى تم نقلها من منطقة صان الحجر الاثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبى طريق الكباش المعروف الذى يربط بين معبدى الاقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك و لكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد "الصرح الأول" على جانبى الفناء، خلف مبانى الطوب اللبن التى تركها المصرى القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

وأكد أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل ، يأتى هذا فى إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

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جولة أمين الأعلى للآثار بالمواقع الآثرية بمدينة الأقصر (1)



جولة أمين الأعلى للآثار بالمواقع الآثرية بمدينة الأقصر (2)



جولة أمين الأعلى للآثار بالمواقع الآثرية بمدينة الأقصر (3)