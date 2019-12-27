شكرا لقرائتكم خبر عن «شات بوت».. مشروع بحثي جديد لطلاب جامعة فاروس للترويج السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد سعد مدير عام الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية جامعه فاروس في مناقشة المشاريع البحثية المجتمعيه للطلاب والتي اقيمت بقاعه المؤتمرات الكبري بالجامعه امس لفيف من اساتذة الكليات المختلفه بالجامعة.

وقال سعد إن الطلاب قدموا 10مشروعات بحثيه تساهم بقدر كبير في خدمه المجتمع وتحسين البيئه ومن هذة البحوث بحثيين الاول عن السياحة وإدارة الفنادق باسلوب وشكل متطور حديث ومشاركه المجتمع السكندري في الحل لاثراء التجربه والبحث الثاني عن الاعلام وفنون الاتصال وذلك من خلال مشروع «شات بوت» عبر تطبيق ماسينجر للترويج للمعالم السياحيه في مصر.

وناقش مدير عام الهيئه الطلاب في مشروعاتهم التي لاقت استحسانا وقبولا كبير ووعد بتقديم المعلومات والتعاون مع شباب الخريجين لما فيه صالح الترويج السياحي لمدينه الاسكندرية.