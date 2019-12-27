شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تفتتح دورة تدريب الأئمة والواعظات والإداريين بمعسكر أبو بكر الصديق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، يرافقه الدكتور عبدالفتاح جمعة، مدير مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية، الدورة المقامة بمعسكر أبوبكر الصديق لتدريب الأئمة والإداريين والواعظات الجمعة.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة في المديرية انه جرى تنظيم عدداً من الامسيات الدينية بمختلف انحاء المحافظة تحت عنوان «الشباب صناع الامل وعماد الامم» مؤكدا أن الإنسان يمر بمراحل عمرية مختلفة وأطوار متباينة كما قال الحق سبحانه وتعالى «الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة» وإن أعظم هذه المراحل واشدها خطرا واجلها اثراً هي مرحلة القوة والتى تكون في طور الشباب فهى مرحلة اكتمال البنيان ونضوج العقل واتساع الثقافة وسمو الفكر ولذلك اهتم الاسلام بهذه المرحلة اهتماماً شديداً لتوجيه هذه الطاقات في نفع البشرية ورقى الأمة ولقد امتدح الله عزوجل مجموعة من الشباب الذين كان لهم أثر عظيم في نفع اقوامهم وخلد ذكرهم في كتابه العزيز فقال «انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» واثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشباب الذين يكبحون جماح شهواتهم ويوجهون طاقتهم في طاعة الله ونفع عباد الله فقال «يعجب ربك من شاب ليس له صبوة».

وأشار إلى ان المديرية نظمت اليوم قافلة دعوية في المساجد التابعة لإدارة اوقاف وسط اليوم تحت عنوان «وحدة الوطن سبيل قوته»، ولفت إلى أنه عقد اجتماعا بالائمة المشاركين في القافلة بمسجد سيدى احمد المتيم في جلسة علمية لمناقشة افكار الخطابة مؤكدا ان المديرية تسعى لبث الوعى والثقافة بين الناس ومحاربة الأفكار الهدامة والمتشددة ونشر صحيح الدين من خلال هذه القوافل الدعوية مشيرا إلى أن قوة الاطان تكمن في ترابط وتلاحم أبنائها على اختلاف معتقداتهم ومذاهبهم وايدلوجياتهم واصطفافهم خلف قياداتهم الحكيمة وتنحية الخلافات والنزعات للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.