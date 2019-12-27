شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تقيم عزاءً لأحد مؤسسيها وتطلق اسمه على قاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة العريش إقامة العزاء في وفاة أحد مؤسسيها، وإطلاق اسمه على قاعة اجتماعات.

وأعلن الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، عن إقامة العزاء للمرحوم الدكتور سمير إبراهيم غنيم، الذي توفى أمس الأول ودفن في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية، وذلك يوم الاثنين القادم، مشيرا إلى إقامة العزاء في قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى رئاسة الجامعة في وسط مدينة العريش.

من جهة أخرى، قرر رئيس الجامعة إطلاق اسم الفقيد على قاعة اجتماعات مجلس كلية العلوم الزراعيه البيئية بالجامعة تقديرًا على ما قدمه من إنجازات للكلية والجامعة.. حيث أنه مؤسس كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش وأول عميد لها أثناء تبعيتها لجامعة قناة السويس وقبل تحويل فرع العريش إلى جامعة مستقلة.