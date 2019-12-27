شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «كاتدرائية الإسكندرية» يترأس وفدًا لتهنئة أقباط الكاثوليك والروم والأسقفيين بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر مرقس، عضو المجلس القبطى الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكنيسة إن القمص إبرام إيميل الوكيل البابوى وراعي الكنيسة المرقسية الكبري ترأس وفدا كنسيا الجمعة لتهنئة الأقباط الكاثوليك والروم في المحافظة بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف أنه تم تقديم التهنئة للأقباط الذين يحتفلون بالعيد بحسب التقويم الغربي للقمص انطونيوس غطاس وكيل بطريركية الأقباط الكاثوليك بالأسكندرية والأب رويس راعى كنيسة سانت كاترين للاتين الكاثوليك والمطران ناركيسوس الوكيل البابوى للاقباط الروم الارثوذكس في الإسكندرية والأسقف سامى شحاته راعي الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية.

وأشار مرقس إلى أن وفد الوكيل البابوى ضم إلى جانبه كلا من القس بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة بالأسكندرية وعماد فاجر سكرتير وكيل البطريركية.