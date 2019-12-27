شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ترفيهية للطلاب الوافدين المشاركين في معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية، الجمعة، جولة ترفيهية للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المشاركين بالمعسكر، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واهتمامًا بالجانب الترفيهي بجانب الجوانب العلمية والفكرية.

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رافقهم خلال الجولة الشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة، مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية والمشرف العلمي على المعسكر، والدكتور سعيد حامد مبروك ،عضو المركز الإعلامي بديوان عام الوزارة، وجمال عبدالله ،مدير إدارة الوافدين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتضمن البرنامج الترفيهي جولة على شواطئ الإسكندرية وزيارة للمعالم الأثرية والثقافية بالمحافظة والتي من بينها: ( قلعة قايتباي التاريخية، ومسجد ” أبوالعباس المرسي ”، ومسجد وضريح الإمام البوصيري ) .

وخلال الجولة أعرب الطلاب الوافدون عن إعجابهم الشديد بعظمة وروعة الحضارة المصرية، كما أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقيمها الوزارة، مؤكدين على أن اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالعمل الدعوي، ونشر الفكر الوسطي المستنير بين ربوع الدنيا داخل مصر وخارجها، والعمل على الارتقاء بالفكر الديني دليل واضح على رؤية ثاقبة وتوجه صائب نحو بيان صحيح الإسلام ووسطيته، مقدمين الشكر الجزيل لوزير الأوقاف على جهوده المبذولة للارتقاء بالمستوى الثقافي لهم من خلال مشاركتهم في تلك الفعاليات الثقافية والترفيهية .